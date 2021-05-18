 تايوان تمنح إعفاءات ضريبية للمتضررين من قيود كورونا - بوابة الشروق
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تايوان تمنح إعفاءات ضريبية للمتضررين من قيود كورونا

الكورونا في تايوان
الكورونا في تايوان
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 18 مايو 2021 - 6:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 مايو 2021 - 6:29 م
أعلنت وزارة المالية التايوانية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الحكومة سوف تساعد بشكل إيجابي دافعي الضرائب المتضررين من القيود المرتبطة بفيروس كورونا والتي تم تشديدها في الآونة الأخيرة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البيان أن الحكومة التايوانية سوف تخفض الضرائب التي تفرضها على أماكن الترفيه المغلقة بسبب السياسات الحكومية.

ويمكن أيضا لدافعي الضرائب الآخرين المتضررين في قطاع الترفيه التقدم بطلبات للحصول على إعفاء ضريبي.

كما أن دافعي الضرائب التجاريين الخاضعين للقيود المشددة مؤهلون للإعفاء الضريبي.

ويمكن لمن لا يستطيع دفع الضرائب المستحقة من منتصف يناير 2020 حتى نهاية يونيو 2021 التقدم بطلبات للتأجيل أو تقسيم المدفوعات.

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