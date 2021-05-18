الرئيس التونسي: آن الأوان ليحصل الفلسطينيون على دولة مستقلة عاصمتها القدس

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه لا بد أن تعي كل الدول بأنه آن الأوان لحصول الشعب الفلسطيني على حقه في دولة مستقلة عاصمتها القدس، مشددا على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المستمر والمتواصل.

وقال الرئيس التونسي - في تصريح صحفي له اليوم الثلاثاء، على هامش زيارته لباريس للمشاركة في قمة تمويل الاقتصاديات الافريقية، إن القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة إليه ولذلك هو يحمل العلم الفلسطيني على سترته.

وكشف الرئيس التونسي عن وجود ضغوطات من أطراف معلومة، حسب تعبيره، دون أن يسميها ولكن أكد أنه مهما كانت الضغوطات والصعوبات ففلسطين ستبقى القضية الأساسية، مؤكدا أن الفلسطينيين يدفعون الثمن باهظا كل يوم.