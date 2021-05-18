الصين: تسجيل 4 إصابات بعدوى محلية و18 إصابة وافدة من الخارج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 4 حالات إصابة بعدوى محلية في مقاطعة "لياونينغ"، إضافة إلى 18 إصابة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 90894 حالة وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج الـ 18 جاءت بواقع 6 حالات في شنشي و4 حالات في شنجهاي وحالتين في سيتشوان وحالة واحدة في كل من هيلونغجيانغ وتشجيانغ وفوجيان وشاندونغ وهونان وقوانغدونغ، ما رفع إجمالي الحالات الوافدة إلى 5876 حالة غادر منها 5616 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 18 شخصا غادرا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 85963 شخصا، وأنه تم أمس تسجيل 20 حالة جديدة بدون أعراض 18 منها وافدة من الخارج وحالتين في مقاطعة "آنهوي"، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 349 حالة، 332 منها وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 11825 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 210 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 50 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 2017 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 12 حالة وفاة، فيما غادر المستشفيات 11531 مريضا في هونج كونج، و49 مريضا في ماكاو، و 1123 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

وفي سياق متصل، ستدخل مركبة تطعيم متنقلة جديدة ومحسنة الخدمة في شوارع بكين خلال الشهر الجاري، لتسهيل عمليات التلقيح على نطاق واسع، حيث تم تجهيز الحافلة بمرافق جديدة مصممة لمساعدة كبار السن والمعاقين، مثل أرضية منخفضة بالقرب من الأمام ومنحدر للكرسي المتحرك في الخلف.

وعلى عكس مركبات التطعيم السابقة، تحتوي هذه السيارة الجديدة على سرير طواريء ومعدات إسعافات أولية، مثل أسطوانات الأكسجين وأجهزة تنظيم ضربات القلب، في الجزء الخلفي من العربة، بحيث أنه إذا كان لدى متلقي اللقاح رد فعل سلبي، فيمكن إجراء علاج طاري له في الحافلة.

وتشمل التحسينات على المركبة أيضا ست كاميرات تدعم وظائف مثل التعرف على الوجه واكتشاف درجة حرارة الجسم. وتستخدم الكاميرات خوارزميات ذكاء اصطناعي يمكنها إرسال تنبيهات صوتية تلقائيا إذا كان متلقي اللقاح لا يرتدي أقنعة أو لديهم درجات حرارة غير طبيعية. وتوجد أيضا مصابيح تطهير بالأشعة فوق البنفسجية مدمجة، مما يضمن بقاء السيارة نظيفة.

ويمكن للمركبة المتنقلة تلقيح أكثر من 80 شخصا في الساعة الواحدة، مع توفير خدمات التطعيم ضد كوفيد-19 لمجتمعات وحدائق بكين في المستقبل القريب.