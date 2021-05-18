انكماش اقتصاد رومانيا خلال الربع الأول من 2021

انكمش الاقتصاد الروماني بنسبة أقل من المتوقع خلال الربع الأول من العام، وذلك في ظل القيود المخففة لاحتواء فيروس كورونا مقارنة بدول أخرى.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الناتج المحلي تراجع بنسبة 0.2% خلال الربع الأول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو أقل من توقعات المحللين بتراجعه بنسبة 1.8%.

وكان إجمالي الناتج المحلي قد نما خلال الربع السابق بنسبة 2.8%.

وقال كيفين دالي المحلل بمؤسسة جولدمان ساش في لندن: "نتوقع نموا قويا للاقتصاد خلال الربع الثاني في ظل تحسن الوضع الوبائي وإعادة فتح الاقتصاد".