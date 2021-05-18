لوفتهانزا تطالب بتخفيف قيود السفر إلى أمريكا في ظل ارتفاع الطلب

طالبت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران بتخفيف الإجراءات على حركة النقل الجوي مع الولايات المتحدة نظرا لارتفاع الطلب على تذاكر السفر إلى هناك.

وقال عضو مجلس الإدارة التنفيذي في لوفتهانزا، هاري هومايستر، في بيان اليوم الثلاثاء إن الشركة في حاجة الآن إلى منظور يوضح لها كيف يمكن إعادة تسيير رحلات بين الولايات المتحدة وأوروبا بمقدار كبير مرة أخرى.

وأعرب هومايستر عن اعتقاده بأن من الممكن الإقدام على فتح حذر في ظل انخفاض أعداد الإصابات بكورونا وارتفاع معدلات التطعيم.

وأضاف أن ألمانيا في حاجة إلى "منظور للفتح بالنسبة لضفتي الأطلسي"، مشيرا إلى أن عدد الحجوزات للرحلات إلى نيويورك وميامي ولوس أنجيليس خلال الصيف، ارتفع خلال الأسابيع الماضية بنسبة وصلت إلى 300%.

وذكر هومايستر أن من المنتظر أن تسير لوفتهانزا رحلات أخرى إلى أورلاندو واتالانتا اعتبارا من يونيو المقبل.

وثمة حظر مفروض في الوقت الراهن على قدوم مسافرين من منطقة شينجن إلى الولايات المتحدة باستثناء المواطنين الأمريكيين وأقاربهم وحاملي البطاقة الخضراء بالإضافة إلى الدبلوماسيين وموظفي المنظمات الدولية.

وتنصح الخارجية الألمانية المواطنين بالتخلي عن الرحلات غير الضرورية والسياحية إلى الولايات المتحدة كما تسمح ألمانيا بقدوم مسافرين من الولايات المتحدة في حالات استثنائية فقط.