لبنان يسجل 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان حتى الآن إلى 536 ألفا و554 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة – في بيان اليوم الثلاثاء– إلى تسجيل 10 حالات وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 7641 حالة، في حين يخضع 305 أشخاص للعلاج في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 102 شخص على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوص المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 18066 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.