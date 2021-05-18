الأكاديمية الوطنية تشارك في مبادرة إعادة إعمار قطاع غزة

تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بشأن المبادرة المصرية المخصصة لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة؛ أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب تسخير كل إمكاناتها لدعم تطوير الكوادر البشرية الشابة بدولة فلسطين وتأهيلهم بالبرامج المختلفة التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشراكة مع كبريات المؤسسات الدولية لتمكينهم من الوقوف على أحدث مستجدات الإدارة والقيادة والتكنولوجيا وغيرها من الموضوعات والأنشطة المخصصة لتدريب الكوادر القيادية؛ ليمتد قطار التنمية من مصر إلى فلسطين.



وأضافت الأكاديمية، في بيان لها، أنه سيتم تخصيص 5 منح كاملة في البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الرابعة؛ ليتم تدريب الأشقاء الفلسطينيين جنبًا إلى جنب مع أشقائهم المصريين، علاوة على أنه سيتم إتاحة برنامج تدريبي على مهارات القيادة والإدارة لـ200 متدرب من الأشقاء الفلسطينيين عبر المنصة الإلكترونية للأكاديمية، كذلك سيتم التنسيق مع الأطراف المعنية لتنفيذ برنامج تدريبي للكوادر الفلسطينية بالأكاديمية الوطنية للتدريب.