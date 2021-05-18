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مفاجأة.. طائرة فرنسية تعمل بزيت الطعام تتجه إلى كندا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 18 مايو 2021 - 10:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 مايو 2021 - 10:55 م

أقلعت رحلة للخطوط الجوية الفرنسية إلى مونتريال من باريس اليوم الثلاثاء، لتبدأ أول رحلة طويلة المدى تعمل بالوقود المستدام المصنوع من زيت الطهي المنتج في فرنسا.

ومن المتوقع أن يقلل الوقود الحيوي من مستويات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير، ويتم إنتاج وقود الطيران المستدام حاليا بشكل أساسي من الكتلة الحيوية مثل الزيوت النباتية أو زيوت الطهي غير المستخدمة.

وفي هذه الحالة، تم تصنيع الوقود الحيوي من مواد نفايات من فرنسا.

وقال جان بابتيست دجيباري مساعد وزير النقل على تويتر إن خزانات وقود الطائرة مليئة بمزيج من الكيروسين و16% من الوقود الحيوي. وتقوم شركات الطيران بتجربة وقود الطيران المستدام، والذي يعد حاليا أغلى كثيرا من الكيروسين العادي.

وتعاونت الخطوط الجوية الفرنسية "كيه إل إم" مع شركة توتال للطاقة وشركة إيرباص المصنعة للطائرات وشركة تشغيل المطارات "إيه دي بي" في شراكة تهدف إلى جعل السفر الجوي أكثر صداقة للبيئة.

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