تأجيل محاكمة المتهم بقتل خطيبته بالمنيا إلى 12 أبريل

قررت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار إبراهيم الأمين، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهم بقتل خطيبته طمعا في استرداد الشبكة، إلى جلسة 22 أغسطس المقبل لحضور المحامي الأصيل ومناقشة الطب الشرعي لتقرير الصفة التشريحية للمجني عليها.

وقال محمد خلف عبد القادر، محامي المجني عليها "رحمة محمد رضا" 21 عاما، إن هيئة المحكمة أجلت نظر الطلبات التي تقدم بها محامي المتهم في الجلسة الماضية، ومنها مناقشة الطبيب الشرعي الذي ناظر جثة المجني عليها، والاستعلام من شركة الاتصالات عن مالك الخط المحمول الذي استخدمه المتهم في إجراء المكالمات في يوم الحادث، إلى جانب حضور المحامي الأصيل عادل سند عن المتهم والذي تغيب عن جلسة اليوم.

وأكد محامي المجني عليها أن المتهم "عمران-ن-م" 37 عامًا، أمين شرطة، قرر أمام النيابة العامة، أنَّه قتل المجني عليها وتخلص منها بعدما استدرجها، وارتكب الجريمة أمام ترعة الإبراهيمية بزمام قرية "زهرة" مسقط رأس المجني عليها، رغبة منه في الحصول على الشبكة التي قدمها لها عقب خطبتها.

وأضاف أن المتهم قال في التحقيقات إنَّه حاول أن يأخد من خطيبته شبكته وفشل فقرر التخلص منها، مدعيًا أنَّه كان يشك في سلوكها، بعكس ما أثبتته التحريات، من حسن سمعة الفتاة وأسرتها.