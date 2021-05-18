توقف دخول المساعدات إلى غزة بعد تعرض معبرين حدوديين لهجمات بالهاون

تم تعليق تقديم المساعدات إلى غزة، عقب هجمات على معبرين للحدود اليوم الثلاثاء، بعدما تواصل تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وغزة، ووقوع مزيد من الخسائر في الأرواح، من بينهم اثنان من عمال الإغاثة الأجنبية من تايلاند.



ووفقا لوحدة إدارة تنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الضفة الغربية وغزة المعروفة باسم "كوجات"، تم فتح معبري إريز وكرم أبو سالم بشكل مؤقت من الساعة 11 صباحا إلى 5 مساء للسماح بتوصيل إغاثة، من بينها معدات طبية ووقود مقدمة من منظمات دولية.



وجاء في بيان الوحدة أن قنبلة هاون ضربت معبر إريز، وأطلقت قنابل هاون صوب معبر كرم أبو سالم.



وأصيب جندي إسرائيلي بجروح بسيطة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي. وقال البيان إنه "عقب ذلك، تم اتخاذ قرار بوقف دخول بقية الشاحنات".



وجاء القصف بعدما استأنفت المقاومة الفلسطينية في غزة، إطلاق المزيد من الصواريخ باتجاه إسرائيل نهار الثلاثاء، بعد ست ساعات من الهدوء.



وقتل اثنان من الرعايا التايلانديين في إسرائيل، عندما سقط صاروخ في منطقة إشكول الحدودية، وفقا لمتحدث باسم الشرطة الإسرائلية.



وقال الجيش الإسرائيلي إن منازل 12 قياديا كبيرا بحركة حماس التي تدير قطاع غزة، قد تم استهدافها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



من ناحية أخرى، استشهد فلسطيني بالضفة الغربية.



وقال الجيش إن "الرجل كان مسلحا بمتفجرات وبندقية من طراز كارلو وسكين، وحاول الاعتداء على جنود في الخليل"، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الجنود أطلقوا النار على الرجل وأردوه قتيلا.