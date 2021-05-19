محافظ الأقصر يستعرض خدمات البنك الزراعي المصري التمويلية والمصرفية

استعرض مصطفى ألهم محافظ الأقصر مع وفداً من البنك الزراعي المصري يضم أمجد فارس رئيس منطقة جنوب الصعيد، فتحى هلال رئيس قطاع الأقصر، ومحمود هاشم مدير عام الأمن بالبنك، الخدمات التمويلية والمصرفية التي يقدمها البنك واستعداده لتقديم التمويل في جميع الأنشطة الائتمانية في إطار دور البنك التنموي ومسؤليته الاجتماعية.

وأكد وفد البنك لمحافظ الأقصر تقديم كافة أطر الدعم للمشروعات القومية بالمحافظة التي تتبناها القيادة السياسية وأهمها مبادرة حياة كريمة من خلال المشاركة في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل للشباب لعمل وتنويع الاستثمارات في قطاعات السياحة والزراعة والصناعة وتقديم تيسيرات للمرأة المعيلة وتطوير أو إحلال وتجديد منظومة النقل الداخلي داخل القرى، وتقديم تمويلات لمشروعات المستثمرين بالمناطق الصناعية.

من جهته أثنى محافظ الأقصر على التطوير الذي يشهده البنك الزراعي المصري، حيث وجه بتقديم جميع التسهيلات وأوجه التعاون للبنك للنزول لقرى المحافظة لتمويل مشروعات تشغيل الشباب في إطار توجيهات الدولة لدعمهم وتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال عمل مشروعات تربية الدواجن وصناعات حرفية ويدوية للقرى الأكثر فقراً وعمل أسواق حضارية وتشغيلها، وذلك بإشراك مديرية الزراعة والطب البيطري بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الزراعية.