 إحالة 8 موظفين بالمنيا للتحقيق بسبب تقصيرهم في العمل - بوابة الشروق
الأربعاء 19 مايو 2021 12:02 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمستوى الدراما الرمضانية حتى الآن؟
النتـائـج تصويت

إحالة 8 موظفين بالمنيا للتحقيق بسبب تقصيرهم في العمل

ماهر عبد الصبور
نشر في: الثلاثاء 18 مايو 2021 - 11:42 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 مايو 2021 - 11:42 م

وجه العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، نوابه بمتابعة سير العمل بالوحدات القروية والأحياء والإدارات الخدمية بالمدينة؛ للوقوف على جودة العمل وتقديم خدمة مميزة للمواطنين فى الوقت المحدد.

وفي ضوء ذلك، أحال الدكتور رجب قياتي، نائب رئيس المدينة، ٨ موظفين بطوخ الخيل في ديوان الوحدة المحلية للقرية للتحقيق لغيابهم بدون إذن مسبق، كما تابع سير العمل بالمكاتب الخدمية ومتابعة الانضباط بها، حيث تمكن بالتعاون مع مكتب تموين القرية من حل عدد من شكاوي المواطنين.

وتلاحظ أثناء المرور وجود عمود إنارة آيل لسقوط، وعلى الفور تم تكليف قسم الكهرباء بإزالة العمود وإعادة زرعه من جديد، حفاظًا على المواطنين والأطفال من خطر سقوطه.

وتابع قياتي المشروعات القائمة بنطاق القرية، منها مشروع مبني الحماية المدنية ومشروعات الرصف، حيث أكد أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت ٧٠%، وجاري العمل بالمشروع لإنجازه في الوقت المحدد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك