وزير الخارجية اللبناني: لم أقصد الإساءة إلى أي دولة عربية شقيقة

أكد وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة، حرصه الشديد على تحسين وتطوير العلاقات مع جميع الدول العربية الشقيقة، مشيرا إلى أن بعض العبارات غير المناسبة التي صدرت عنه خلال مقابلة تلفزيونية لم تكن مقصودة، وجاءت في معرض انفعال ردا على إساءة تعرض لها رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون.

وقال الوزير شربل وهبه في بيان له اليوم: "يهمني التأكيد، مرة جديدة، أن بعض العبارات غير المناسبة التي صدرت عني في معرض الانفعال رفضا للإساءات غير المقبولة الموجهة إلى رئيس الجمهورية، هي من النوع الذي لا أتردد في الاعتذار عنه".

وأضاف: "كما أن القصد لم يكن، لا أمس ولا قبله ولا بعده، الإساءة إلى أي من الدول أو الشعوب العربية الشقيقة التي لم تتوقف جهودي لتحسين وتطوير العلاقات معها لما فيه الخير والمصلحة المشتركين ودوما على قاعدة الاحترام المتبادل. وجل من لا يخطئ في هذه الغابة من الأغصان المتشابكة".

وكان وزير الخارجية اللبناني قد قال في حديث له أمس لقناة الحرة الإخبارية الأمريكية إن "دول أهل المحبة والصداقة والأخوة للبنان قد أتوا بتنظيم داعش وزرعوا التنظيم في نينوى والأنبار بالعراق ومدينة تدمر السورية وبتمويل منهم"، الأمر الذي أثار ردود أفعال سياسية غاضبة داخل لبنان، اعتبرت أن هذه التصريحات تمثل إساءة للدول العربية والخليجية.