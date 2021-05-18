أفادت بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، بأن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة سجلت زيادة بنسبة 2ر0% خلال 24 ساعة حتى الساعة 04:41 صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت نيويورك، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 33 مليونا.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني أعلى من متوسط الزيادة اليومية المسجل الأسبوع الماضي، والذي كان 1ر0%.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات المؤكدة حتى الآن في ولاية كاليفورنيا، حيث بلغ 77ر3 مليون حالة، بتغير طفيف عن نفس التوقيت أمس.

وشهدت ولاية ماساتشوستس زيادة بنسبة 6ر3% في الإصابات عن الوقت نفسه أمس، ليرتفع الإجمالي بها إلى 727 ألفا و169 حالة.

وسجلت ولاية فلوريدا أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، حيث تم تسجيل 58 حالة وفاة.