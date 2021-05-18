تعافي ٩ حالات من كورونا وخروجهم من مستشفى قنا العام

أعلن مستشفى قنا العام، اليوم الثلاثاء، تعافي ٩ حالات من فيروس كورونا، من بينهم حالتين بالعناية المركزة، بعد تلقيهم العلاج وفقاً لبرتوكول وزارة الصحة.

وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن الفرحة تتوالى بتعافي وخروج ٩ حالات جديدة اليوم، بعد فترة من تلقي العلاج بقسم العزل، ليشهد المستشفى طفرة كبيرة في عدد حالات التعافي خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف الديب أن الحالات التي تم تسجيل خروجها اليوم، فئاتهم العمرية ما بين شباب وكبار السن، فضلاً عن تباين حالاتهم الصحية ما بين متوسطة و مزمنة.

وأشار إلى أن هناك حالة من بين المتعافين، أمين شرطة يبلغ من العمر ٤٦ عاماً، قضى أكثر من ٣٥ يوماً بالعناية المركزة لقسم العزل وتماثل للشفاء بعد فترة من العلاج والمتابعة من قبل أطباء قسم العزل والعناية المركزة.

وأوضح أن المستشفى لا يتوانى عن تقديم الدعم الطبي والنفسي للمرضى حتى تمام تعافيهم وتماثلهم للشفاء، مشيداً بدور الدكتور ماهر فؤاد، أخصائي العناية المركزة، والدكتورة منى عبد الكريم، أخصائي الصدر، والدكتورة انجي خلف، رئيس قسم العزل.