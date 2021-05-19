وزير الاتصالات السوداني: مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السوان بمثابة عودة للمجتمع الدولي

قال المهندس هاشم حسب الرسول، وزير الاتصالات والتحول الرقمي السوداني، إن التحول الكبير الذي تم اليوم بإعادة دمج السودان بالمجتمع الدولي حدث كبير، مشيرًا إلى الاحترام الذي حظيت به السودان خلال القمة المنعقدة في فرنسا.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «بالورقة والقلم» الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي عبر فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن اليوم يعتبر بداية مرحلة جديدة وواعدة لدولة السودان، موضحًا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعتبر من المجالات التي حققت نجاحًا كبيرًا في المؤتمر المنعقد بفرنسا، خاصة وأن السودان توليه اهتمامًا كبيرًا، لأنه يساهم في النهضة الكلية للاقتصاد السوداني والتنمية المستدامة.

وأشار إلى حصول قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على فرص تمويلية متنوعة من البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير بمبلغ 700 مليون دولار تم تخصيصها لمشروعات قطاعي الطاقة والاتصالات، فضلًا عن التأكيد من جانب البنك الدولي على الدور المهم لقطاع الاتصالات في إحداث النهضة الكلية للبلاد وتوفيره لفرص العمل.

ولفت إلى إطلاق مشروع واعد «إعمار» لتوفير تغطية كاملة للشعب السوداني في مناطق الحرب السابقة التي عانت من عدم وجود شبكات الاتصالات بها، مضيفًا أن المرحلة المقبلة ستشهد استثمارات واعدة من كل الأشقاء في المجتمع الدولي.

وأوضح أن مصر والسودان لديهما مصالح مشتركة تاريخيًا، مؤكدًا بدء التعاون بين حكومتي البلدين في كل الجوانب أبرزها الاقتصادية والتي تم عقد ورشة عمل بمشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، ما يعبر عن مدى الإيخاء.

وذكر أنه بصدد تلبية دعوة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، للقدوم لمصر للتباحث حول العيديد من المشروعات، مشيدًا بؤتمر دعم المرحلة الانتقالية بالسودان، والذي اعتبره بمثابة علامة فارقة في تاريخ الثورة السودانية ونقطة انطلاق جديدة وعودة للمجتمع الدولي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل، الأحد الماضي، إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية، واللذين سيعقدان يومي ١٧ و ١٨ مايو الجاري على التوالي.