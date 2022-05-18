هانس جروندبرج: اليمن لا يحتمل العودة إلى وضع ما قبل الهدنة

"اليمن لا يحتمل العودة إلى وضع ما قبل الهدنة من تصعيد عسكري وجمود سياسي مستمرين"، هذا ما أكد عليه مبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن، هانس جروندبرج، أمس، للصحفيين في المقر الدائم بنيويورك.



جروندبرج، الذي تحدث إلى الصحفيين عقب مشاورات مغلقة مع مجلس الأمن الدولي، أكد أنه سيستمر في التحاور مع الأطراف "لتخطي التحديات القائمة وضمان تمديد الهدنة".



وكانت أطراف النزاع في اليمن قد اتفقت على الدخول في هدنة لمدة شهرين بدأت في 2 أبريل من هذا العام.



وبحسب ما أفاد به المبعوث الخاص، شهدت الأسابيع الستة الماضية تأثيرا إيجابيا ملحوظا على الحياة اليومية للعديد من اليمنيين.



وقبل شهرين فقط، كان الكثيرون يعتبرون هذا غير وارد. وفي هذا السياق أثنى على الأطراف لاتخاذها الخطوات الشجاعة للموافقة على هذه الهدنة وإعطاء الأولوية لتخفيف معاناة الشعب اليمني.



وفي كلمته للصحفيين المعتمدين في الأمم المتحدة، أشار المبعوث الخاص إلى 4 أمور فيما يتعلق بتطورات تنفيذ الهدنة، أولها وأهمها أن "الهدنة لا تزال متماسكة عسكريا".



وأوضح أنه على مدار الأسابيع الستة الماضية، انخفض عدد الضحايا في صفوف المدنيين بشكل ملموس. وكذلك انخفضت وتيرة القتال إلى درجة كبيرة، فلم تُسجَّل أي هجمات جوية عابرة للحدود من اليمن ولم تكن هناك ضربات جوية مؤكدة داخل اليمن. وشهدت الجبهات في جميع أنحاء اليمن هدوء ملحوظا. وهناك تقارير تفيد بزيادة القدرة على الوصول إلى المساعدات الإنسانية بما شمل مواقع على الخطوط الأمامية كان من الصعب للغاية الوصول إليها قبل الهدنة.



لكننه لفت إلى أنه رغم الانخفاض الكلي في وتيرة القتال، فإن "تقارير مقلقة بشأن استمرار القتال بما شمل أحداثا أدت إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين في عدة مناطق بما فيها تعز والضالع".



ونوه بانطلاق أول رحلة تجارية جوية منذ حوالي 6 سنوات، من مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية يوم أمس، مشيرا إلى أن رحلة أخرى عادت محمّلة بركاب يمنيين من عمَّان، الأردن، إلى صنعاء.



وفي هذا السياق، شكر المملكة الأردنية الهاشمية على دعمها القيّم في تيسير رِحْلَتَيْ يوم أمس، والحكومة اليمنية لما أبدته من تعاون بنَّاء ولإعلائها حاجات اليمنيين.



وقال: "حقق هذا انفراجة للكثير من اليمنيين الذين طال انتظارهم للسفر، لتلقي العلاج للحالات الصحية الطارئة أو السعي لفرص العمل والتعليم، أو لمّ شملهم مع أحبائهم بعد سنوات من الانفصال".



وكانت الحكومة اليمنية قد سمحت بدخول 11 سفينة محملة بالوقود إلى ميناء الحديدة حتى الآن. فانحسرت أزمة الوقود التي كانت تهدد قدرة المدنيين على الحصول على السلع والخدمات الأساسية في صنعاء والمحافظات المحيطة بشكل كبير.



النقطة الرابعة التي تحدث عنها المبعوث الخاص، هي أهمية تحقيق انفراجة في مجال آخر، ألا وهو فتح الطرق في تعز.



وأوضح جروندبرج أن الحكومة اليمنية حددت مسؤولين للتواصل من جهتها لحضور اجتماع ترعاه الأمم المتحدة، حسب بنود الهدنة، حول فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى، مشيرا إلى أن مكتبه ينوي تنظيم اجتماع في العاصمة الأردنية فور تعيين جماعة أنصار الله لممثليها.



وقال إن ذلك يمثل أولوية بالنسبة له، مشيرا إلى أنه سبق له أن زار تعز العام الماضي وشهد بنفسه كيف يؤثر إغلاق الطرق على إطالة مدة التنقل والسفر في اليمن، ويفرق أفراد العائلات بعضهم عن بعض، ويحول ضرورات الحياة اليومية، كالذهاب إلى العمل أو إرسال الأطفال إلى المدارس أو الوصول إلى المستشفيات، إلى ضُرُوبٍ من المعاناة. ولذلك، "يمثل إحراز التقدم لإنهاء هذه المعاناة جزءا أساسيا من الهدنة".



وأوضح أن الوعد الذي تقدمه الهدنة للمدنيين هو وعد بقدر أكبر من الأمن وتحسين القدرة على الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية وتحسين حرية التنقل داخل اليمن ومنه وإليه.



وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك احتمال لتمديد الهدنة المقرر انتهاؤها بعد أسبوعين، قال إن نص الاتفاقية المنشور على صفحة مكتبه، يلحظ بوضوح إمكانية تجديد الهدنة إذا رغب الطرفان في ذلك.



وأوضح أنه منخرط حاليا في مناقشات من أجل التأكد من أن هناك رغبة لدى كلا الطرفين. "سيتطلب هذا أيضا بشكل واضح تحقيق بعض العناصر. وهذا شيء نعمل عليه بلا هوادة في مكتبي، ويعد انطلاق الرحلة الجوية من عمان أمس عنصرا حاسما"، وقال إنه ومكتبه عملا بجد من أجله، مشيرا إلى أنه "جاء ثمرة لتسويات كبيرة وتعاون جاد من المجتمع الدولي".



وأضاف أن العمل الآن مستمر للدفع باتجاه جمع الأطراف لحل مسألة فتح الطرق، قائلا إن العمل على تمديد الهدنة مستمر مع الأطراف فيما نتحدث الآن، وأكد أن "اليمن لا يحتمل العودة إلى وضع ما قبل الهدنة من تصعيد عسكري وجمود سياسي مستمرين".