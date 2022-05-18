 الحشد الشعبي العراقي ينفذ انتشارا أمنيا لتأمين أبراجٍ لنقل الطاقة - بوابة الشروق
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الحشد الشعبي العراقي ينفذ انتشارا أمنيا لتأمين أبراجٍ لنقل الطاقة

الحشد الشعبي
الحشد الشعبي
د ب أ
نشر في: الأربعاء 18 مايو 2022 - 10:17 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 مايو 2022 - 10:17 ص

أعلن الحشد الشعبي العراقي، اليوم الأربعاء، تنفيذ انتشار أمني لتأمين أبراجٍ لنقل الطاقة.

وأوضح الحشد، في بيان، أن قوات اللواء 88 به استنفرت الانتشار على طول امتداد أبراج نقل الطاقة بين قضاء بيجي شمال تكريت وصولا إلى الحدود الإدارية لمحافظة كركوك.

وسير اللواء دوريات على طول الخط وعلى مدار الساعة، خصوصا بعد انتهاء العاصفة الترابية "التي دائما ما تستغلها العناصر الإرهابية لتنفيذ عملياتها التخريبية".

يذكر أن الخط الناقل كركوك بيجي تعرض سابقا إلى عمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة.

وتنعكس الهجمات التي تستهدف أبراج نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في مناطق متفرقة من العراق سلبا على توزيع الطاقة.


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