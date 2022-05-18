 إعادة فتح السفارة الأمريكية في كييف - بوابة الشروق
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إعادة فتح السفارة الأمريكية في كييف

د ب أ:
نشر في: الأربعاء 18 مايو 2022 - 8:53 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 مايو 2022 - 8:53 م

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، اليوم الأربعاء، إعادة فتح سفارتها في كييف، والتي كانت أغلقت أبوابها قبل وقت قصير من الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي.

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