إعادة فتح السفارة الأمريكية في كييف

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، اليوم الأربعاء، إعادة فتح سفارتها في كييف، والتي كانت أغلقت أبوابها قبل وقت قصير من الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي.