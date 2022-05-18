تركيا: نتطلع لحل الخلافات مع واشنطن

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو رغبة أنقرة في حل الخلافات مع واشنطن.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الأربعاء عنه القول: "نريد حل المشاكل التي نواجهها في علاقاتنا مع الولايات المتحدة، واللقاء الذي جرى بين رئيسنا و(الرئيس الأمريكي جو) بايدن في روما، كان لقاء مهما في هذا الإطار".

وعقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبايدن، اجتماعا في العاصمة الإيطالية روما، على هامش قمة مجموعة العشرين، نهاية أكتوبر الماضي.

ولفت تشاووش أوغلو إلى تأسيس آلية استراتيجية بين البلدين بمقترح من بايدن، من أجل حل الخلافات على صعيد العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، والعمل من أجل التحرك سوية.

ومن المنتظر أن يعقد تشاووش أوغلو أول لقاء للآلية الاستراتيجية التركية الأمريكية على مستوى وزراء الخارجية، مع نظيره أنتوني بلينكن.

وقال: "آمل أن نتمكن من حل المشاكل أو تقليلها عبر هذه الآلية"، وأضاف: "كما يمكننا تطوير تعاوننا أيضا".