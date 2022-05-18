أعلنت شركة الطيران الفرنسية الهولندية أير فرانس-كيه.إل.إم اعتزامها عقد تحالف في مجال الشحن مع شركة سي.إم.أيه سي.جي.إم العملاقة للشحن حيث ستبيع شركة الطيران المثقلة بالديون 9% من أسهمها إلى شركة شحن الحاويات العملاقة في إطار التحالف.

ويستمر التحالف 10 سنوات ويتضمن دمج شبكات الشحن الجوي وطائرات النقل للشركتين بما في ذلك طائرات الشحن العشرة الخاصة بأير فرانس ونحو 10 طائرات شحن جديدة تم طلبها.

وستصبح سي.إم.أيه سي.جي.إم مساهما مرجعيا في شركة الطيران الفرنسية الهولندية وتشارك في عملية زيادة رأس المال المستقبلية والتي لم يتحدد موعدها حتى الآن.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أن هذا التحالف يوسع نطاق عمل سي.إم.أيه خارج قطاع النقل البحري بعد أن بدأت تسيير طائرات شحن في 2021 مدفوعة بالنمو القوي للطلب العالمي على خدمات الشحن الجوي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.