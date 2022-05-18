إسبانيا:اعتقال 5 من جماهير فرانكفورت قبل نهائي الدوري الأوروبي

أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الأربعاء، القبض على خمسة من مشجعي أينتراخت فرانكفورت الألماني بسبب سلوكهم العنيف قبل المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي في مدينة أشبيلية الإسبانية ضد رينجرز الأسكتلندي.

وأفادت الشرطة بأن المشجعين الخمسة كانوا ضمن مجموعة مكونة من 200 من جماهير فرانكفورت، هاجموا أثناء الليل مشجعي رينجرز وألقوا شماريخ وطاولات وزجاجات على ضباط الشرطة.

ونقلت وسائل إعلام إسبانية عن قائد الشرطة خوان كارلوس كاسترو تحذيره من "مشاكل خطيرة" قرب ملعب المباراة التي وصفها بأنها "أصعب مباراة منذ سنوات" في المدينة الواقعة بجنوب إسبانيا.

وأشارت صحيفة (دياريو دي اشبيلية) الإسبانية في وقت لاحق إلى نشوب قتال بين عشرات المشجعين من الفريقين المتنافسين على مقاعد في مقهى بالشارع ، حيث أظهر مقطع فيديو أيضًا بعض الأشخاص يتعرضون للركل وهم على الأرض.

وقامت الشرطة بتفريق المجموعات المتورطين في الحادث الذي وقع في وقت مبكر من مساء اليوم، ولم يصدر تعليق فوري على مزيد من الاعتقالات.