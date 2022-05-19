ماليزيا تفتح الباب لاستيراد المواد الغذائية لتأمين الإمدادات في ظل العجز الحالي

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قال رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب إن بلاده ستسمح لجميع الأطراف باستيراد المواد الغذائية، لضمان وجود إمدادات كافية في البلاد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة وافقت على عدم فرض متطلبات التصريح المعتمد لواردات الغذاء بأثر فوري.

وتم اتخاذ القرار في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء.

وأضاف إسماعيل أن الحكومة طلبت من وزارة الزراعة إعداد خطة قصيرة المدى، وأخرى طويلة المدى، لتجنب حدوث أزمة غذاء في البلاد.

وذكر إسماعيل في خطاب للجمعية العمومية لمنظمة المزارعين الوطنية مساء اليوم الأربعاء: "سيتيح هذا لجميع الأطراف استيراد المواد الغذائية الأساسية للبلاد دون أن تحتكرها جماعات أو اتحادات معينة ينتهي بها المطاف إلى التلاعب بالأسعار".

وأضاف أن وزارة الزراعة والصناعات الغذائية ستعلن مزيدا من التفاصيل بشأن المسألة.