نظمت الهيئة العليا لإحياء ذكرى النكبة والقوى الوطنية والفعاليات الشعبية الفلسطينية في محافظة الخليل، اليوم الأربعاء، وقفة جماهيرية لإحياء الذكرى 74 للنكبة، وذلك على دوار ابن رشد وسط المدينة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، شارك في الوقفة ممثلو القوى الوطنية وفصائل منظمة التحرير، والمنظمات والمؤسسات الأهلية والرسمية، ورفع المشاركون العلم الفلسطيني، والأعلام السوداء، مرددين الشعارات المنددة بالاحتلال وجرائمه بحق أبناء شعب فلسطين، وأخرى مؤكدة على التمسك بحق العودة.

كما عبر المشاركون عن مساندتهم ودعمهم الكامل لصمود أهل فلسطين في مسافر يطا، ووقوفهم بوجه الاحتلال الاسرائيلي ومخططاته الاستيطانية، الهادفة إلى تهجيرهم عن أرضهم، وهدم 12 قرية وتجمعا سكنيا هناك.

وفي كلمة الهيئة العليا لإحياء ذكرى النكبة، وجه إسماعيل أبو هشهش، التحية لشهداء الشعب الفلسطيني منذ النكبة، وما قبلها إلى يومنا هذا، وعلى رأسهم شهيدة الحق والحقيقة شيرين أبو عاقلة، التي اغتالها الاحتلال، أثناء اقتحامه مخيم جنين الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن ما يجري على أرض الوطن من قتل وتهجير واعتداء من قبل الاحتلال، ما هو الا استمرار للنكبة التي لن تنتهي إلا بانتصار فلسطين على هذا الاحتلال، متسلحين بالحق، وبقرارات دولية تقاعس العالم عن تنفيذها، ما دفع الاحتلال إلى الاستمرار في جرائمه.

من جهته، أكد ممثل القوى الوطنية ماهر السلايمة، إن الشعب يرفض بكل أطيافه السياسية ومكوناته الاجتماعية المشاريع والحلول كافة، التي تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين، وتحويلها إلى قضية إنسانية تتعلق بتحسين ظروف المعيشة فقط، فلا تنازل عن حق العودة إلا بالعودة فقط.

وطالب متحدثون آخرون المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن والأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتوقف عن الكيل بمكيالين، وإنهاء الصمت على جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب، متسائلين: «ألا يكفي 74 عاما من التهجير والتشريد والقتل؟ أما آن الأوان لهذا الاحتلال البغيض أن ينتهي؟».