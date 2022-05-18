مفوضية الرقابة النووية اليابانية توافق على خطة تصريف مياه «فوكوشيما دايتشي» إلى المحيط

وافقت الهيئة المنظمة للطاقة النووية في اليابان على خطة لإطلاق المياه الملوثة بالمواد المشعة بعد معالجتها من محطة الطاقة النووية المنكوبة فوكوشيما دايتشي إلى المحيط الهادئ.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن مفوضية الرقابة النووية، التي تشرف على المفاعلات الذرية في اليابان، أكدت في تقرير نشر عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء أنه من الآمن الآن تصريف المياه التي تحتوي على آثار ضئيلة لمادة التريتيوم.



ويعد التصريح موافقة واقعية على الخطة.



وسوف تسعى شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، التي تدير المحطة النووية والتي وضعت الخطة، إلى الحصول على رد فعل الرأي العام قبل الحصول على موافقة رسمية من الجهة المنظمة في وقت قريب قد يكون الشهر المقبل، وفقا لصحيفة نيكاي اليابانية.



ومن المرجح أن تثير هذه الخطوة مخاوف دول مجاورة أعربت عن معارضتها لتصريف هذه المياه في المحيط. وقالت وزارة الخارجية الصينية أمس الثلاثاء إنه ينبغي على اليابان إلغاء الخطة، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، كما انتقدت كوريا الجنوبية هذه الاستراتيجية.



وفي اليابان نفسها، تعارض مجموعات صيد الأسماك المحلية بشدة تصريف المياه المحتمل، بسبب مخاوف من أن يزيد ذلك من تشويه سمعة إنتاجها من الأسماك التي يصطادونها ويضر بسبل عيشهم.



يشار إلى أن المياه المعالجة بعد تلوثها بالمواد المشعة هي شوكة إضافية في جانب اليابان، التي لا تزال تعاني من تداعيات كارثة محطة فوكوشيما للطاقة النووية عام 2011، والتي نتجت عن زلزال قوي وموجة مد عاتية (تسونامي) أعقبته.