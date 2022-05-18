الجنايات تنظر ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل كاهن الإسكندرية اليوم

تنظر الدائرة رقم 22 بمحكمة جنائيات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، اليوم الأربعاء، ثاني جلسات محاكمة "نهرو.ع.ت"، 60 عامًا، وشهرته "عبدالرحمن نهرو"؛ لاتهامه بقتل "أرسانيوس وديد رزق"، كاهن كنيسة العذراء وماربولس بمحرم بك، عمدًا، وحيازة سلاح أبيض، أثناء وجوده برفقة 35 شخصًا.

وكانت هيئة المحكمة بعضوية المستشارين: طارق محمد حافظ، ووائل حسن الشربيني، وسكرتير الجنايات، فايز القطعاني، استمعت الجلسة الماضية لأقوال ضابط الأمن الوطني، الرائد محمد حسن، والذي نفت تحرياته نية سبق الإصرار والترصد من جنب المتهم، مؤكدًا أن عملية ألقت جاءت وليدة اللحظة.

وحضر المتهم الجلسة، مرتديًا الزي الأبيض ومكث داخل قفص الاتهام، مرددًا عدد من آيات القرآن الكريم، إلى أن أجبره القاضي على الصمت، نافيًا الاتهامات الموجهة إليه، ومؤكدًا عدم انتمائه لجماعة الإخوان، ومرددًا: "حسبي الله ونعم الوكيل".

واستمعت النيابة لضابط قسم شرطة أول المنتزه محرر محضر الواقعة، كما استمعت إلى شهادة سائق أتوبيس الفوج الترفيهي الذي كان إلى جوار الكاهن لحظة مقتله "كشاهد إثبات"، مؤكدًا أنه فوجئ بالمتهم يطعن الكاهن بسكين كان في حوزته.

وطلبت النيابة توقيع أقصى العقوبة على المتهم، بعد أن أحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة؛ استنادًا إلى تقرير مصلحة الطب الشرعي، وسماع أقوال 17 شاهد عيان، وتقرير المجلس الإقليمي للصحة النفسية، الذي أثبت أنه لا يعاني من أي اضطرابات أو أمراض نفسية، وأنه كان في كامل قواه العقلية لحظة ارتكابه للواقعة.

وأوضحت مطالعة النيابة لتسجيلات 3 كاميرات مراقبة كانت مثبتة أعلى 3 بوابات لشاطئ البحر ظهور المجني عليه قبل وقوع الحادث بلحظات يتابع خروجَ مرافقيه من إحداها، حتى ظهر المتهم متجهًا نحوه، ثم حدثت حالة من الفزع، دون أن تسجل الكاميرات لحظات ارتكاب الجريمة.

وشاهدت النيابة العامة مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية متداولة بشأن الواقعة عبر شبكة المعلومات الدولية "الانترنت"، وتحفظت على نسخ منها وتم فحصها، وبمواجهة المتهم بها أقر بارتكاب الواقعة في بادئ الأمر، قبل أن يعدل عن أقواله.

وأفاد المتهم أنه جاء إلى الإسكندرية بحثًا عن عمل بعدما تنقل من محافظة إلى أخرى، ومكث يبيت في الطرق العامة، حتى عثر على سكين في القمامة، فاحتفظ بها دفاعًا عن نفسه، وأضاف أنه يوم الواقعة بعدما رأى المجني عليه أمامه لم يشعر بما ارتكبه، حتى ألقى الموجودين في المكان القبض عليه.

وادَّعى المتهم في التحقيقات إصابته باضطرابات نفسية قبل 10 أعوام دخل على إثرها أحد مستشفيات الصحة النفسية لتلقي العلاج، وفقدناه السيطرة على أفعاله بسببها، فيما لاحظت النيابة تلقيه الحديثَ والإجابة على الأسئلة الموجهة إليه بصورة طبيعية.

وفارق القمُص الحياة، عقب نقله إلى إحدى المستشفيات، الكائنة في منطقة سيدي جابر، وهو في حالة حرجة، إثر تعرضه لطعنات بسلاح أبيض "سكين" من جانب المتهم، على طريق الكورنيش.