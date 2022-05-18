كشف مرتضى منصور، رئيس الزمالك، عن صعوبة لحاق عاصم مرعي، لاعب كرة السلة، والذي تعاقد معه الأبيض خلال الأيام الماضية، لتدعيم صفوف الأبيض استعدادا للمشاركة في نهائيات بطولة إفريقيا.

وقال مرتضى، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "الشمس": «نمتلك لاعب اسمه عاصم مرعي، طلبت الحصول على إذن من القوات المسلحة لسفره للعب مع الزمالك في بطولة إفريقيا لكرة السلة، ولكن الوزير رفض».

وأضاف: «نريد أن تكون الكفة عادلة، من يساعد هناك لابد أن يساعد هنا، لماذا كل هذا الرفض أمام الزمالك».

وأتم: «نسعى لحل أزمة اللاعب من أجل السفر مع الفريق للمشاركة في بطولة إفريقيا، الزمالك يمثل مصر ونريد التتويج باللقب مجددا».