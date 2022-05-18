أدنوك تبدأ إجراءات إدراج حصة أقلية من بروج للاكتتاب العام في سوق أبوظبي

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أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشريكها الاستراتيجي "بورياليس" اليوم الأربعاء، عن عزمهما طرح حصة 10% من أسهم شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة "بروج بي إل سي" للاكتتاب العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ومن المتوقع أن يبدأ الاكتتاب على أسهم الطرح بتاريخ 23 مايو، ويخضع ذلك للحصول على موافقات الجهات التنظيمية المختصة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وتم تأسيس "بروج" في عام 1998 كمشروع مشترك بين أدنوك وبورياليس لتجمع نقاط القوة والخبرة لكل من الشركتين.

وتتكون بروج من شركتين هما شركة "أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة" (بروج) ومقرها في أبوظبي، والتي تتولى عمليات إنتاج البتروكيماويات، وشركة بروج برايفت ليمتد، ومقرها في سنغافورة والتي تتولى مسؤولية أعمال التسويق والمبيعات لمنتجات بروج.

وتشمل محفظة منتجات "بروج" مادتي "البولي إيثيلين" و"البولي بروبيلين"، اللتين تعتبران أكثر أنواع البوليمرات استخداما في التطبيقات الصناعية مثل التغليف والتعبئة المستدامة والأنابيب وقِطع تركيبها والكابلات والسيارات والأجهزة الطبية.

وسيكون الاكتتاب على أسهم بروج متاحا أمام المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، بالإضافة إلى المؤسسات الاستثمارية العالمية والمحلية.