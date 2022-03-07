توجهت الفنانة وفاء عامر، بالشكر إلى النجم خالد النبوي لإصراره على مشاركتها في مسلسل «راجعين يا هوى»، مشيدة بالمخرج محمد سلامة: «ببقى متطمنة وأنا بشوفه وبشوف رد فعله في أي مشهد.. شاب مبدع».

وقالت، في لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «أون»، مساء اليوم الثلاثاء، إن المخرج محمد سلامة كان الداعم الأول لشخصية «يسرية» كي تخرج بهذا الشكل، فهي لم تقدم على فعل أي شيء دون موافقته، مشيرة إلى كثرة التفاصيل بينها وبين المخرج.

وأضافت أن المخرج محمد سلامة كان يضيف لها بعض التفاصيل في مسلسل «راجعين يا هوى»، قائلة: «هو دمه خفيف فكان بيضيف لي حاجات في الشخصية.. ولو مكنش معايا مخرج يقود الحكاية مكنش هيطلع كويس».

وعن عملها مع الفنان خالد النبوي، ذكرت أن النجم لم يكن مفاجأة بالنسبة إليها لأنه كان زميلها في المعهد، مضيفة أن علاقة النجم وابنه وتقارب السن بينهما ساعده في المسلسل.

ولفتت إلى أن الفنان خالد النبوي لا يتدخل في أي شيء خاص بالتصوير، قائلة: «كان بيبقى واقف زيه زينا مع إنه بطل الموضوع اللي متقاس على بليغ أبو الهنا، وبيسمع كلام المخرج ومواعيده منضبطة».

وطلت الفنانة وفاء عامر في موسم رمضان الماضي بثلاثة أوجه مختلفة، تلونت خلالهم بقدراتها التمثيلية المعهودة لتقدم ثلاث شخصيات مختلفة، في بطولة مطلقة بمسلسل «بيت الشدة»، الذي تعود أحداثه إلى 1000 عام وتتناول خلاله الاتصال بالعالم الآخر، بينما تظهر بشخصية صعيدية في «جزيرة غمام»، وبدور كوميدى لسيدة شعبية تظهر في مسلسل «راجعين يا هوى».