أحمد موسى: مصر من الدول القليلة التي لا تعاني من نقص في أي سلعة



قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر قادرة على تجاوز الأزمة الاقتصادية المستوردة.



وأضاف خلال برنامجه "على مسؤوليتي" عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن مصر تشهد انفلاتًا في الاستيراد، لكن الدولة تواجه الأزمات بشكل استباقي.



وأشار إلى أن الدولة لديها احتياطات تؤمن احتياجات المواطنين ومطالبهم بالكامل، مؤكّدًا أن مصر من الدول القليلة التي لا تعاني من مشكلات أو نقص في أي سلعة.



ولفت إلى أن هناك دولًا تعاني من مشكلات في القمح والزيت مثل ألمانيا وبلجيكا، موضحًا أنه يتم إلزام السكان بالحصول على كمية محدودة من السلع خلافًا لما يحدث في مصر.



ونوه بأن بريطانيا تعاني من أكبر نسبة تضخم منذ 40 سنة، بواقع 9%، رغم أنها سادس أقوى اقتصاد على مستوى العالم.