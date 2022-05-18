بكري سليم: المقاصة مصنع النجوم والدليل اختيار إيهاب جلال لتدريب المنتخب

يثق بكري سليم، المدير التنفيذي لفريق مصر المقاصة، في نجاح إيهاب جلال بمهمته الفنية بتدريب منتخب مصر الأول، خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش الذي رحل عن الفراعنة بعد فشل الفوز بنهائي أمم إفريقيا، وخيبة عدم الوصول لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال المدير التنفيذي للمقاصة في تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء على (أون سبورت):" توهج إيهاب جلال في التدريب انطلق من المقاصة، ما يؤكد أن نادينا هو مصنع النجوم".

وأضاف:" نثق في نجاح إيهاب جلال، ونتمنى له التوفيق في مهمته مع منتخب مصر".

وانتقل بكري سليم، للحديث عن الوضع المالي لفريق المقاصة.. قائلًا :" نبحث في الوقت الحالي عن مستثمر جديد لدعم الفريق ماديًا بالفترة المقبلة".

وواصل:" كان لدينا مستثمر ولكن لم يكمل اتفاقه مع الإدارة، نبحث عن مستثمر من أجل تطوير الأمور المالية في النادي، وبالفعل عقود اللاعبين هي الأقل في الدوري المصري".

وأتم:" الفوز على الجونة جاء في توقيت مناسب، للسير في الطريق الصحيح ومواصلة الانتصارات بالمواجهات القادمة".