ماجات يرشح هيرتا برلين للفوز على هامبورج والبقاء في البوندسليجا

وصف فيليكس ماجات، المدير الفني لفريق هيرتا برلين الألماني لكرة القدم، فريقه بأنه المرشح الأبرز للفوز على هامبورج في ملحق الصعود والهبوط، لأنه فريقه تطور بشكل ملحوظ رغم أنه فشل في الابتعاد عن منطقة الهبوط.

وفشل هيرتا في تحقيق الفوز في آخر ثلاث مباريات بالدوري الألماني (بوندسليجا)، حيث تعادل في مباراة وخسر في مباراتين، وكانت نتيجة آخر مباراة هي الخسارة أمام دورتموند 1 / 2 يوم السبت، وهي النتيجة التي جعلت الفريق يتراجع للمركز الثالث من القاع، ومكنت فريق شتوتجارت من البقاء بالبوندسليجا.

والآن، يواجه هيرتا فريق هامبورج، صاحب المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية الألماني، والنادي الذي شهد نجاح كبير لماجات عندما كان لاعبا في السبعينيات والثمانينيات.

وسيلتقي الفريقان يومي الخميس والاثنين لتحديد من منهم سيلعب في البوندسليجا في الموسم المقبل، ومن سيلعب في دوري الدرجة الثانية.

وقال ماجات للصحفيين الذين تواجدوا في معسكر هيرتا إن الفريق حقق "تطورا إيجابيا منذ توليه المسؤولية. أي شخص شاهد المباراة أمام دورتموند فقد رأى فريقين كبيرين، ونحن واحدا منهم".

وأضاف :"لا يوجد سبب للتعامل مع المهمة التي تنتظرنا بضمير سيء. نحن نقدم أداء جيدا وسنظهر هذا مرتين إضافيتين. مقتنع أنه إذا سار كل شيء بشكل طبيعي ستكون لدينا فرصة جيدة للخروج فائزين من مباراتي ملحق الصعود والهبوط".

وقال ماجات أنه لا يشعر بالضغط لأنه سيلعب أمام هامبورج، كما أنه لم يولي مسألة فوز هامبورج بآخر خمس مباريات اهتماما كبيرا، قائلا إن هذه الانتصارات ليست أمام فرق تتواجد في النصف العلوي من دوري الدرجة الثانية.

ولم تتضح بعد مسألة مشاركة مارسيل لوتكا حارس هيرتا برلين في المباراة من عدمها بعد تعرضه لكسر في أنفه ومعاناته من ارتجاج بسيط في المخ خلال المباراة أمام دورتموند. ولم يتدرب الحارس بعد مع الفريق ولكن يمكن أن يشارك وهو يرتدي قناع واقي مخصص.

وتأكد غياب دافي سيلكي ومارتون دارداي عن المباراة بسبب الإصابة، فيما يغيب سانتياجو أسكاسيبار للإيقاف.