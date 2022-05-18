 وزير النفط الإيراني: نبيع نفطنا بسعر جيد وحددنا أسواقا جديدة - بوابة الشروق
الأربعاء 18 مايو 2022 1:36 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟








النتـائـج تصويت

وزير النفط الإيراني: نبيع نفطنا بسعر جيد وحددنا أسواقا جديدة

ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا في التي أُفرج عنها بعد احتجازها في جبل طارق يوم 18 أغسطس آب 2019. تصوير: جون نازكا - رويترز.
ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا في التي أُفرج عنها بعد احتجازها في جبل طارق يوم 18 أغسطس آب 2019. تصوير: جون نازكا - رويترز.
طهران - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 18 مايو 2022 - 1:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 مايو 2022 - 1:28 م

أکد وزیر النفط الإيراني جواد أوجي أن إيران لديها عملاء في سوق النفط وأنها حددت أسواقا جديدة، وسط حديث عن بيع روسيا لنفطها بأسعار مخفضة لاجتذاب العملاء في ظل ضغوط العقوبات الغربية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن الوزير القول، على هامش اجتماع لمجلس الوزراء بشأن بيع النفط الإيراني في الأسواق العالمية: "بيع النفط يتم بسعر جيد ویستمر بقوة.. ولدينا عملاء في السوق، وحددنا أسواقا جديدة".

وحول الموقف الروسي، قال :"تقدم روسيا الكثير من الخصومات لزبائنها، لكن نظرا للعقوبات الغربية، ستستغرق وقتا طویلا لتعثر على مشترین".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك