وزير النفط الإيراني: نبيع نفطنا بسعر جيد وحددنا أسواقا جديدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا في التي أُفرج عنها بعد احتجازها في جبل طارق يوم 18 أغسطس آب 2019. تصوير: جون نازكا - رويترز.

أکد وزیر النفط الإيراني جواد أوجي أن إيران لديها عملاء في سوق النفط وأنها حددت أسواقا جديدة، وسط حديث عن بيع روسيا لنفطها بأسعار مخفضة لاجتذاب العملاء في ظل ضغوط العقوبات الغربية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن الوزير القول، على هامش اجتماع لمجلس الوزراء بشأن بيع النفط الإيراني في الأسواق العالمية: "بيع النفط يتم بسعر جيد ویستمر بقوة.. ولدينا عملاء في السوق، وحددنا أسواقا جديدة".

وحول الموقف الروسي، قال :"تقدم روسيا الكثير من الخصومات لزبائنها، لكن نظرا للعقوبات الغربية، ستستغرق وقتا طویلا لتعثر على مشترین".