أمين عام الناتو يرحب بطلب فنلندا والسويد الانضمام إلى الحلف

رحب أمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرج، بطلب فنلندا والسويد الانضمام إلى الحلف، وذلك بعد تلقي خطابات التقديم من سفيري الدولتين.

وقال ستولتنبرج -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء- "الطلبات التي قدمت اليوم هي خطوة تاريخية، وسينظر الحلفاء الآن في الخطوات التالية التي يجب اتخاذها".

وأضاف: "يجب أخذ المصالح الأمنية لجميع الحلفاء في الاعتبار، ونحن مصممون على العمل على جميع القضايا والتوصل إلى نتائج سريعة".

جدير بالذكر أن روسيا أعلنت أنها ستضطر إلى اتخاذ خطوات انتقامية ذات طبيعة "عسكرية تقنية" في حال انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، وستعتمد تدابير محددة في حال نشر أنظمة الأسلحة الهجومية لهذه الكتلة العسكرية على أراضيهما.