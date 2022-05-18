الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته: اعتقال شاب في القدس وإصابة عشرات بالاختناق بطولكرم

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاته التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني في مختلف بقاع الأرض المحتلة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، شابا من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الأربعاء، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس، واعتقلت الشاب أيهم جعابيص.

وأعلنت الوكالة، عن إصابة عشرات الطلبة من جامعة فلسطين التقنية «خضوري» في طولكرم، بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها حرم الجامعة.

وذكرت أن، جنود الاحتلال اقتحمت ساحات الجامعة من جهة المكتبة، ولاحقت الطلبة وأطلقت قنابل الغاز والصوت باتجاههم، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق، واحتراق أحد الأشجار.

كما فككت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خيمة سكنية في قرية بيرين جنوب الخليل، واستولت عليها.

وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد العمور لـ«وفا»، إن قوات الاحتلال اقتحمت تجمع «جورة الكمون» التابع لقرية بيرين جنوب الخليل، وفككت خيمة سكنية تعود للمواطن محمود بدوي أبو اسنينة، قبل أن تستولي عليها.

وفي بيت لحم، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا في قرية دار صلاح شرق المدينة.

وأفادت مصادر أمنية لـ«وفا»، بأن قوات الاحتلال هدمت منزل المواطن محمد إبراهيم عواد، قرب جدار الضم والتوسع العنصري، بحجة عدم الترخيص.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن تصريحات واقتحامات رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، دعوة للتصعيد والعنف، واستخفاف بالإدانات الدولية بجرائم الاحتلال.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الأربعاء، أن دعوة بينيت لجيشه وشرطته باستخدام القوة المفرطة بحق الفلسطينيين أينما كانوا، تحريض مباشر لتصعيد الأوضاع ولدوامة من العنف، واعتراف إسرائيلي رسمي أن ما تقوم به قوات الاحتلال والمستوطنون، هو سياسة إسرائيلية ممنهجة موجهة من رأس الهرم السياسي في دولة الاحتلال.

وأضافت أن «هذه الدعوات تصدر عن عقلية استعمارية عنصرية، تنكر وجود الشعب الفلسطيني وحقه في أرض وطنه، وتستبدل ثقافة السلام بثقافة الحقد والكراهية وإلغاء الآخر».

وتابعت: «لم يكتف بينيت بهذه الاقتحامات الاستفزازية، وإنما يطلق جملة من التصريحات المعادية للشعب الفلسطيني والتي تحرض علناً على مزيد من عمليات القتل خارج القانون والإعدامات الميدانية، وبجميع الأسلحة، تحت شعار ما أسماه (ضرب الإرهابيين)، دون أن يحدد بينيت من هم الإرهابيون».

واستنكرت: «هل هم المواطنون الفلسطينيون المدنيون العزل الآمنون داخل منازلهم الذين ترهبهم قواته ليل نهار بمن فيهم النساء والأطفال والمرضى وكبار السن؟ أم أي فلسطيني يرفع العلم الفلسطيني؟ أو يهتف لصالح القضية الفلسطينية؟ أو أي صحفي أو إعلامي ينقل حقيقة ما ارتكبته قواته من انتهاكات وجرائم؟ أو أي مقدسي يتمسك بوجوده في منزله في القدس المحتلة وبلداتها وأحيائها؟ أو المواطنون المدنيون الذين يخرجون في مسيرات واعتصامات سلمية دفاعاً عن أرضهم وبلداتهم وممتلكاتهم في وجه غول الاستيطان وميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المسلحة».