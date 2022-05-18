متابعات ميدانية لأعمال الرصف والتطوير بشوارع 3 مدن بالمنوفية

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تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية جهود الوحدات المحلية في تنفيذ خطة رصف وتطوير الطرق، والتي تستهدف تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية داخل المدن، مشددا علي رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواجد الميداني بجميع مواقع العمل وتذليل العقبات والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية.

وفي هذا الصدد تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا استكمال أعمال الرصف بشارعي "أحمد موسي بلابل والإسراء "، وكذا متابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع عزت الطوري بقويسنا، وذلك للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابع رئيس مدينة سرس الليان أعمال الرصف بشارع الجمهورية بطول 700م تنفيذ مديرية الطرق بالمنوفية وذلك ضمن خطة الرصف للعام الحالي، مشيراً أنه جاري العمل علي قدم وساق للانتهاء من أعمال الرصف بهدف تسهيل الحركة المرورية للمواطنين.

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء أعمال فرد الطبقة اللاصقة بشارع الإسعاف بطول 300م تمهيداً لبدء أعمال الرصف ووضع الطبقة الاسفلتية النهائية وذلك عقب الانتهاء من رفع مطابق الصرف الصحي وتركيب بلاعات مياه الأمطار، وكذا متابعة أعمال فرد طبقة السن بشارع داير الناحية بسرسنا تمهيداً لأعمال الرصف، تنفيذ مديرية الطرق بالمنوفية.

من جانبه أكد محافظ المنوفية علي أهمية تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بمختلف القطاعات الحيوية ومن أهمها قطاع الطرق كأحد العوامل المهمة لتحقيق التنمية المستدامة.