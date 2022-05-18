والد ضحية حريق بنزينة بالشرقية: لا أحمل أحدا مسؤولية ما حدث

قال شريف محمد عبدالعزيز، والد الشاب محمد ضحية حريق البنزينة في الشرقية، إن ابنه متواجد حاليًا في قسم الحروق بمستشفى الطوارئ في المنصورة، مؤكدًا أنه لا يحمل أحدًا مسؤولية الخطأ الذي حدث.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الأربعاء، أن ابنه أصيب أثناء تموين «الموتوسيكل» في طريقه إلى الامتحان، معقبًا: «الظاهر إن خرطوم البنزينة شبك في الموتوسيكل وهو طالع فجاب المسدس عليه ورش عليه بنزين أو حصل مس في الموتوسيكل».

وذكر أنه لم يكن متواجد أثناء الحادث الذي تعرض له ابنه، مضيفًا أنه تم تشخيص ابنه بأنه مصاب بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 30%، وذلك أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد، لكنهم رفضوا التوقيع على التقرير الخاص به، ليدخل بعد ذلك مستشفى الطوارئ وتم تشخيصه بأنه مصاب بحروق خطيرة من الدرجة الثالثة بنسبة 60%.

وأكد أن ابنه مازال على قيد الحياة، مضيفًا أن عددًا من المسؤولين، بينهم رئيس الجامعة ورئيس قسم الحروق في مستشفى الطوارئ بالمنصورة، تواصلوا معه بعد مناشدته المختصين مساعدة ابنه خلال مداخلة تليفزيونية.