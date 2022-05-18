لجنة الطاقة: مصر تدعم أسطوانة الغاز بـ150 جنيها

قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن الأزمة الروسية الأوكرانية مشكلة رهيبة للعالم أجمع، فروسيا ثان أكبر منتج للغاز على مستوى العالم وهي من كانت تدعم أوروبا بأكملها وجنوب شرق آسيا بالمواد البترولية، ما يؤثر غلى أسعار جميع السلع.

وأضاف، في مداخلة عبر الإنترنت لبرنامج «من مصر»، الذي يعرض عبر فضائية «cbc»، مساء الثلاثاء، أن مصر في منأى عن التأثر بالأزمة الروسية الأوكرانية في كل ما يتعلق بالطاقة، لأن الدولة بدأت في الاكتفاء الذاتي منذ ثلاث سنوات من الغاز الطبيعي، منوهًا بأن هذه الأزمة جعلت مصر في مكان الريادة.

وتابع: «كل أوروبا تخطب ود مصر لتوفر لها الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى أن مصر لديها كهرباء إضافية تقدر بـ25 ألف جيجا متوفرة للتصدير إلى الدول المجاورة»، مشيرًا إلى استقبال مصر مؤتمر «كوب 27»، وهذا مؤشر بأن مصر رائدة في الطاقة الخضراء وليس العادية فقط.

ولفت إلى أن طن غاز البوتوجاز وصل اليوم إلى ألف دولار بما يعادل 18 ألف جنيه، قائلا إن الدولة تدعم أسطوانة الغاز بـ150 جنيها، ليصبح سعرها 75 جنيها بدلا من 225 جنيها: «150 مليون جنيه دعم للبوتوجاز بس يوميا».