أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د.هيثم الحاج علي، كتابا بعنوان "مناهج السرديات والسردية العربية" تأليف د.محمد جاسم جبارة.

ينقسم الكتاب إلى خمسة فصول لكل فصل منها ثلاثة محاور بحثية، يتناول الفصل الأول دراسة أصول السردية الشكلانية وعلاقتها بالأيديولوجية، وهي الأصول التي حاورت علاقة التخييل بالواقع من أجل بناء نموذج منهجي يستلهم الأطروحات الفلسفية المثالية والفلسفة الواقعية إلى جانب مشاركو العلوم الطبيعية في بناء النموذج الجمالي للأدب والنقد، وأهم من مثل هذا الاتجاه هم جورج لوكاتش وميخائيل باختين وفلاديمير بروب.

وخصص الفصل الثاني لتناول السيميائيات السردية التي مثلها رولان بارت وبول ريكور وغريماس.

فيما تناول الفصل الثالث وضع الأسس المفاهيمية للسردية العربية وعلاقتها بالتراث.

وتضمن الفصل الرابع في تحليل ودراسة ثلاثة نقاد عرب درسوا ألف ليلة ولغيله لأهميه دراساتهم وكذلك لأهمية ألف ليلة وليلة في التراث العربي والغربي.

وقدم الكتاب في فصله الخامس تحليل لمجموعة من النصوص القرآنية ونصوص من الشعر الجاهلي والنصوص من الرسائل الأدبية والفلسفية للعصر العباسي.