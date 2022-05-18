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مصر
الاتصالات: مبادرة بناة مصر الرقمية تشترط حصول الطالب على تقدير جيد جدا أو امتياز
عماد الدين حسين يشارك في عزاء الكاتب الراحل صلاح منتصر
عبد الله السناوي: الحوار الوطني ليس لمساءلة للنظام على سياساته أو التهليل والمبايعة
السناوي عن الحوار الوطني: نحتاج إدارة توازنات عديدة حتى لا ييأس المواطنون من فرصة الأمل
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جماعة الحوثي تقول إنها تدرس طلب تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن
سكة حديد مقلوبة في هذه المدينة الألمانية
إعادة فتح السفارة الأمريكية في كييف
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السيب العماني يفوز على جبلة السوري بكأس الاتحاد الآسيوي
التشكيل الرسمي لآنتراخت فرانكفورت ورينجرز في نهائي الدوري الأوروبي
ختام معسكر الحكام الواعدين تحت اشراف فيفا
رأي
فن
صبري فواز ودنيا عبد العزيز أول الحضور في عزاء والد ضياء عبد الخالق
محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة «بلالين»
نتفليكس تعلن بدء موسم ثاني لمسلسل «مدرسة الروابي للبنات»
وليد منصور يتهم الشاب خالد بالتشهير في بلاغ رسمي
مال وأعمال
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مواطن
العربية للتصنيع: شركات القطاع الخاص المتعددة تشارك في أول معرض لإعادة إعمار ليبيا
مدير جمعية علاقات مستثمرين الشرق الأوسط يشيد بتركيز البورصة على الترويج للشركات
الفاو توزع بذور البطاطا على أكثر من 17 ألف أسرة في أوكرانيا لزراعتها
حوادث وقضايا
حبس متهمين وإيداع نجل برلماني دور رعاية في تحقيقات مقتل عامل النظافة
إصابة ربة منزل في انفجار أسطوانة غاز في المنوفية
إصابة 12 عاملا في حادث سير شرق العريش بشمال سيناء
إصابة11 شخص في حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية
تليفزيون
فيديو.. العواصف الترابية تصل دولة الإمارات العربية المتحدة
دعوة إطلاق الحوار الوطني.. فريدة الشوباشي: الرئيس السيسي مش خايف من حاجة
مصطفى الفقي: حرق مكتبة الإسكندرية لم يكن مسؤولية العرب والمسلمين كما أشيع