الاتصالات: مبادرة بناة مصر الرقمية تشترط حصول الطالب على تقدير جيد جدا أو امتياز

عبد الله السناوي: الحوار الوطني ليس لمساءلة للنظام على سياساته أو التهليل والمبايعة

السناوي عن الحوار الوطني: نحتاج إدارة توازنات عديدة حتى لا ييأس المواطنون من فرصة الأمل