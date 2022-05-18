محافظ بورسعيد: توريد 8487 طن قمح لصوامع والشون

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد عن تواصل عملية توريد محصول القمح المحلي من أراضي سهل الطينة شرق المحافظة، والحقول الزراعية بجنوب بورسعيد.

ويأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير أكبر كمية من القمح المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي.

وأكد المحافظ على أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن من محصول الذهب الأصفر يبلغ ٨٤٨٧,٢٦٢ طن قمح من أراضي شرق وجنوب بورسعيد.

ولفت أن صوامع وشون بورسعيد بما فيها صوامع القمح الجديدة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد استقبلت ٥٠٣٩ طن قمح.

فيما تم توريد ٣٤٤٧ طن قمح لصوامع و مطاحن القنطرة شرق وصان الحجر بالشرقية، مشددًا على أنه يجرى تقديم كل التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على توريد محصول القمح بنطاق المحافظة.

كما جرى تشكيل لجان مُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

يذكر أن مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح هذا العام في بورسعيد بلغت 15 ألف فدان، منهم 4 آلاف فدان بمنطقة سهل الطينة و11 ألف فدان بجنوب بورسعيد، ومن المتوقع أن يبلغ إنتاجية محصول القمح 35 ألف طن عقب نهاية حصاد محصول القمح للموسم الحالي.