استقرار عملة البيتكوين الرقمية المشفرة عند مستوى 30 ألف دولار

استقرت العملة الرقمية المشفرة الشهيرة بيتكوين خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بالقرب من مستوى 30 ألف دولار للوحدة الواحدة في ظل تعاملات حذرة بسبب الخوف من تداعيات انهيار عملة تيرا يو.إس.دي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن العملة الرقمية الأكبر في العالم ارتفعت اليوم بنسبة 7ر2% فقط إلى 30139 دولار للوحدة الواحدة في تعاملات ظهيرة اليوم بنيويورك. كما حققت العملات الرقمية الأصغر بدءا من إيثر وحتى أفلانش مكاسب بسيطة.

يذكر أن البيتكوين فقدت منذ بداية الشهر الحالي 21% من قيمتها وهو أسوأ تراجع شهري لها منذ عام، وذلك في أعقاب الفوضى التي ضربت سوق العملات المشفرة عقب انهيار العملة الرقمية المعروفة باسم تيرا يو.إس.دي.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في شركة أواندا في مذكرة للعملاء إن "كميات شراء صغيرة اعطت البيتكوين دفعة، لكن مازال الكثير من المتعاملين الأفراد والمؤسسات يعانون من تأثيرات الانهيارات الأخيرة".