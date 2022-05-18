قطر تعلن قرارات جديدة لتخفيف قيود كورونا

قرر مجلس الوزراء القطري، بعد الاطلاع على تقرير اللجنة العليا لإدارة الأزمات القطرية، بشأن خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء جائحة كورونا، رفع القيود المفروضة على دخول الأشخاص لجميع الأماكن العامة المغلقة، مع استمرار التحقق من الرمز الأخضر في تطبيق احتراز (EHTERAZ) عند دخول هذه الأماكن.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، مساء الأربعاء، قرر المجلس استمرار الالتزام بالاشتراطات التي تحددها وزارة الصحة العامة، لإقامة أي مؤتمر أو معرض أو فعالية، إضافة إلى استمرار مباشرة جميع الموظفين في القطاع الحكومي أعمالهم بمقر عملهم، واستمرار السماح بمباشرة جميع العاملين بالقطاع الخاص أعمالهم بمقر عملهم.

وتضمنت القرارات عدم إلزام الموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (RapidAntigen)، المعتمد من وزارة الصحة العامة، فضلًا عن عدم إلزام المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة، إلا في حالة تواجدهم داخل المنشآت الصحية أو استخدامهم لوسائل النقل العام.

وشملت القرارات عدم إلزام الموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الأماكن المفتوحة والتواصل مع الجمهور، بارتداء الكمامات أثناء فترة عملهم، مع إلزامهم بارتداء الكمامات في حال كانت طبيعة عملهم، تتطلب التعامل مع الجمهور في الأماكن المغلقة.

ولفت المجلس إلى استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بتفعيل تطبيق احتراز (EHTERAZ) على الهواتف الذكية عند الخروج من المنزل لأي سبب، موضحًا أنه يُعمل بهذه القرارات اعتبارا من يوم السبت الموافق 21 / 5 / 2022، وذلك حتى إشعار آخر.