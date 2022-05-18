وزارة الشباب والرياضة تشهر اتحاد «البادل تنس»

أنهى الاتحاد المصري للعبة البادل تنس، برئاسة المهندس أحمد الغتوري، إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة لإشهار اللعبة، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الشباب والرياضه والجهات المعنية.

ويتكون مجلس إدارة الاتحاد المصرى للبادل، من المهندس أحمد الغتورى رئيساً للاتحاد، والمستشار خالد محرم نائبًا لرئيس مجلس الادارة، والأستاذ محمد محى أمين صندوق.

وأعرب المهندس الغتورى فى تصريحات خاصة للبوابة نيوز، عن سعادته للدعم غير المحدود الذى تلقاه من قبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى الفترة الأخيرة، مؤكداً أن مجلس الإدارة يثمن هذا الدور، إلى أن وصل إلى الموافقة على اعتماد الاتحاد وأشهاره.

ويتعهد الغتورى، بأن يسعى اتحاد البادل لتحقيق أفضل النتائج خلال المرحلة المقبلة، وتمثيل مصر فى المحافل الدولية قارية وعالمية، وسط توجه كبير من القيادة السياسية للاهتمام بالشباب.

ويسعى الاتحاد برئاسة الغتورى، لأن يكون له دور إقليمي يساهم من خلاله الشباب المصري في ممارسة الرياضة ونشر اللعبة على المستوى الإفريقي، والعربي في المرحلة المقبلة.

وأكد الغتوري، أنه بفضل رؤية القيادة السياسية متمثلة فى دعم وزارة الشباب والرياضة، أصبحت مصر وجهة البادل في أفريقيا والشرق الأوسط ورابع أكثر دولة تستضيف بطولات دولية في العام الحالي.

وأضاف أن الوزارة تولي اهتمام كبير برياضة البادل خلال الفترة الحالية في إطار اهتمام الدكتور أشرف صبحي بدعم الرياضات الجديدة وربطها بتدعيم السياحة في مصر.

وأوضح الغتوري، أنه يتم التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الدكتور أشرف صبحي خلال الفترة الحالية للتعاون واستغلال البنية التحتية للملاعب في مصر لاستضافة أكبر عدد ممكن من البطولات الدولية داخل أرض الكنانة.

يذكر أن رياضة البادل تنس رياضة جديدة، وبدأت تفرض نفسها، ويكثر الإقبال عليها من قبل الشباب، وهى رياضة تربط بين ثلاثة ألعاب هى الاسكواش والتنس والراكت، ولكن تختلف فى جوهرها من حيث القواعد التى تحكمها، وأسلوب اللعب.

كما انها تتكون من أربعة أفراد، اثنان ضد اثنين، داخل ملعب مربع الشكل، له سور حديدى محاط بزجاج وبه شبكة فى منتصف الملعب، وبالنسبة للجزء الخاص بالتنس وتتطلب ممارستها استخدام مضارب صلبة لا تحتوى على أوتار على أرض ملعب أصغر حجماً من ملعب التنس العادى.