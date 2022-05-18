جولاتشي: كأس ألمانيا نقطة انطلاق لايبزج للفوز بالألقاب

قال بيتر جولاتشي قائد فريق لايبزج الألماني لكرة القدم، إن فريقه يريد أن يحالفه الحظ ويتوج بلقب كأس ألمانيا، بعدما وصل للمباراة النهائية للمرة الثالثة في تاريخه، عندما يواجه فريق فرايبورج يوم السبت المقبل في المباراة النهائية.

وكان لايبزج خسر المباراة النهائية للكأس في عام 2019 أمام بايرن ميونخ ، كما خسر نهائي العام الماضي أمام بوروسيا دورتموند، كما خرج مؤخرا من الدور قبل النهائي بالدوري الأوروبي أمام فريق رينجرز الاسكتلندي.

كما احتل لايبزج المركز الثاني في الدوري الألماني، ووصل للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا في عام 2020، وقال جولاتشي، لصحيفة "بيلد" اليوم الأربعاء إن الوقت قد حان للفوز بالكؤوس.

وقال جولاتشي :"الهزيمة في جلاسكو كانت مريرة للغاية. كانت لدينا الفرصة للوصول لنهائي أوروبي. هذا لا يحدث بشكل يومي. حان الوقت الآن لنثبت للآخرين ولأنفسنا أن بإمكاننا الفوز بالألقاب".

وأنشئ لايبزج في عام 2009 وتدعمه شركة صناعة المشروبات "ريد بول".

ولا يحظى لايبزج بشعبية كبيرة في البلاد، ولكن جولاتشي لا يشعر بالقلق من أن الألمان سيدعمون فريق فرايبورج، الذ لم يتوج بأي لقب من قبل كما أنه يشارك في المباراة النهائية للمرة الأولى.

وقال :"هذا الأمر ليس بجديد، يمكننا تجاهل هذا. كلاعبي كرة قدم فإن كل ما نريده ببساطة هو الاحترام، وأعتقد أننا نستحق الكثير منه بسبب النجاحات التي حققناها في السنوات الماضية".