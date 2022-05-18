توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة العلمين الدولية والأكاديمية الدولية للصحة المجتمعية

وقع الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الأهلية بالإسكندرية، أمس الثلاثاء، مذكرة تفاهم بين جامعة العلمين والأكاديمية الدولية للصحة المجتمعية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والأستاذة الدكتورة جيهان جويفل مستشار رئيس الجامعة للتعاون الدولى والتدويل.

وقال رئيس جامعة العلمين، في بيان له، إنه تهدف الإتفاقية إلى التعاون فى مجالات برامج الشهادات المهنية وبرامج التدريب فى مجال الصحة العامة والتطوير المهنى المستمر ،وبرامج التدريب وتبادل الطلاب والاستثمار المشترك فى تطوير مجال الصحة العامة ليصبح ذو طابع مهنى و بناء نموذج مالى مبتكر للجامعات.

و من الجدير بالذكر أن الأكاديمية الدولية للصحة المجتمعية هى مؤسسة تعليمية غير ربحية متخصصة فى التعليم والتدريب فى مجال الصحة العامة ذات التوجه المهنى القائم على الممارسة العملية الموحدة .