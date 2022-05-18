جيرارد: ليس لي علاقة بصراع ليفربول والسيتي على البريميرليج

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كشف ستيفن جيرارد، مدرب أستون فيلا، انه بعيد عن صراع اللقب بين ليفربول ومانشستر سيتي قبل مواجهة بيرنلي غدا الخميس، بالجولة الثامنة عشر والمؤجلة بينهما في بريميرليج.

ويلعب أستون فيلا مع بيرنلي، ثم سيختتم الموسم بلقاء مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل.

ويحتاج سيتي للفوز على أستون فيلا من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، في الوقت الذي ينافس فيه ليفربول والذي يعد جيرارد أحد أساطيره - على البطولة.

وقال جيرارد في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة بيرنلي: «لدينا مباراتين في الموسم، نحن نركز على أنفسنا فقط».

وأضاف: «نريد تحقيق نتيجة إيجابية في كلا المباراتين، وأن نحسّن ترتيبنا في الدوري».

وأكمل: «ليس لي أي علاقة بصراع الهبوط أو اللقب، أنا مدرب لأستون فيلا، سنحاول إنهاء الموسم بأفضل شكل مُمكن».

وأتم: «نعمل بلا كلل ولن نتراخى في جهودنا لتحسين الفريق، ومُتأكد من أننا سنكون أكثر قدرة على المنافسة العام المقبل».