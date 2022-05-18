إزالة 7 حالات تعدٍ بنطاق 3 مراكز في البحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد لإزالة كل التعديات على الفور بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، بالإضافة إلى مصادرة كافة المعدات المستخدمة في المخالفة والمواد المستخدمة في البناء.

وأضاف: "نعمل وفق محورين أساسيين الأول إزالة التعديات الجديدة في مهدها على الفور، الثاني إزالة كل التعديات السابقة لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة".

وقال آمنة، إن حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز (دمنهور - أبو حمص - حوش عيسى) عن إزالة 7 حالات تعدٍ بإجمالي مساحة بلغت 792 مترًا عبارة عن إزالة 5 حالات تعدي بمساحة 770 مترًا بدمنهور، وحالة تعدٍ بمساحة 12 مترًا بأبو حمص وحالة تعدٍ بمساحة 10 أمتار بحوش عيسى.

وشدد المحافظ على تفعيل جميع الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية، والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.