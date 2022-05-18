حبس 5 متهمين بقتل مالك شركة في الطالبية 4 أيام

قررت النيابة الكلية بجنوب الجيزة، حبس 5 أشخاص؛ لاتهامهم بقتل مالك شركة بالطالبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.



وكشفت التحريات أن المجني عليه تلقى اتصالا هاتفيا من حارس العقار الكائنة به الشركة ملكه، وأخبره أن اثنين من موظفي الشركة أحضرا فتيات ليل إلى مقر الشركة.



وأضافت التحريات أنه عقب ذلك توجه إليهما المجني عليه، ونشبت بينهم مشاجرة، ليقوم أحد الموظفين المتهمين بالإستعانة بـ3 من أقاربه، اعتدى خلالها أحدهم عليه بحجر مما أسفر عن وفاته متاثرا بإصابته.



وتلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه في مشاجرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.



وتبين العثور على جثة مالك شركة مهشمة الرأس نتيجة الاعتداء عليه بحجر في مشاجرة نشبت بينه وبين 5 اشخاص بينهم 2 من موظفي الشركة، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.



وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من القبض على المتهمين واقتيادهما إلى ديوان القسم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.