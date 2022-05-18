ستيفنز: استقالة بوسكانز من تدريب شالكه قرار صائب

أعرب هوب ستيفنز، مدرب فريق شالكه الألماني لكرة القدم السابق، عن سعادته بتمكن مايك بوسكانز من إعادة الفريق مرة أخرى للبوندسليجا، كما رحب أيضا بقراره بأن يبتعد عن منصب المدير الفني مرة أخرى حاليا.

وتولى بوسكانز، لاعب شالكه السابق، منصب القائم بأعمال المدير الفني عندما رحل ديميتريوس جراموزيس عن الفريق في مارس، وقاد الفريق للصعود لدوري الدرجة الأولى بعد عام قضاه الفريق في دوري الدرجة الثانية، وحقق الفوز في ثماني مباريات من أصل تسع مباريات تولى فيها تدريب الفريق.

ويعود بوسكانز، الذي لعب تحت قيادة ستيفنز خلال مسيرته، لمنصبه المعتاد كمدرب مساعد، مع مدرب جديد لم يتم الإعلان عنه بعد.

وقال ستيفنز لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :"مايك هاتفني عندما أقيل ديتميتريوس جراموزيس وسألني ما إذا كان ينبغي عليه، أيتولى منصب المدير الفني أم لا. قلت له مايك يجب أن تفعل هذا، إذا كان هناك شخص يمكنه قيادة الفريق للصعود فهو أنت".

وأضاف :"يجب أن يكون لدى شالكه في المراكز القيادية أشخاصا يعرفون النادي منذ فترة طويلة وهم من مشجعي الفريق، مثله ومثل جيرالد أسامواه مدير الفريق".

وأكد :"ولكني أعتقد أنه اتخذ القرار الصحيح بعدم الاستمرار كمدير فني والعودة مرة أخرى لمنصبه كمدرب مساعد، لأنه سيكون بإمكانه دائما تقديم أفكاره كمدرب مساعد، بغض النظر عمن سيكون المدير الفني".

وتولى ستيفنز /68 عاما/ تدريب شالكه في عدة مناسبات، وأكثر فترة كانت جيدة لع في تدريب الفريق كانت بين عامي 1996 و2002 عندما قاد الفريق للفوز بكأس الاتحاد الأوروبي في 1997 ولقبين بكأس ألمانيا في 2001 / 2002. وحاليا يتواجد ستيفنز كعضو في المجلس الإشرافي.

وجاء ستيفنز لشالكه مطلع موسم 1996 / 1997 قادما من رودا الهولندي، بعد أن فاز شالكه على الفريق الهولندي في الدور الأول من كأس الاتحاد الأوروبي.

وقال ستيفنز :" كان وضعا صعبا بالنسبة لي في البداية، لأن عقدي كان ساريا مع رودا وعادة لا أترك أي نادي قبل نهاية عقدي. ولكن عندما استعيد الماضي جيب أن أقول أنه كان أفضل قرار اتخذته لأنني أدين لشالكه بالكثير".